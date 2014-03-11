"البراونيز" الصحي بطريقة سهلة

المقادير:

-200 غ. شوكولا تة مرّ، مقطّع

-5 بيض

-1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

-½ كوب سكّر

-½ كوب زيت نباتي

-1 كوب دقيق

-1 رشّة ملح

-½ كوب جوز، مفروم خشن

طريقة التحضير:

1-يوضع الشوكولا في وعاء زجاجي. يغطّى ويوضع في الميكرويف لمدة دقيقتين حتّى يطرى.

2-يُخفق البيض مع الفانيلا والسكّر في الخلاّط الكهربائي الخاصّ بالكاتو على أقصى سرعة لمدّة 4 دقائق.

3-يُضاف الشوكولا، الزيت، الطحين والملح تدريجيّاً ويُخفق المزيج بالخلاّط حتّى يتماسك.

4-يُضاف الجوز المفروم ويُحرّك المزيج بالملعقة حتّى يتجانس.

5-تمسح صينيّة غير لاصقة بحجم (30 × 20) سنتم. بالزيت. يُسكب خليط البراونيز ويمسّد بالملعقة.

6-توضع الصينيّة في الفرن المحمّى مسبقاً بدرجة ( ْ 150م.) لمدّة 20 دقيقة أو حتّى النضوج.

7-تُترك الصينيّة جانباً حتّى تبرد.

8-يُقطّع القالب إلى 18 قطعة متساوية.

9-يُقدّم ساخناً أو بارداً.

نصيحة:

يمكن تقديم البراونيز مع البوظة.

من الأفضل استعمال الطحين الأسمر لأنّه غنيّ بالألياف والفيتامينات.

القيمة الغذائيّة للقطعة الواحدة:

الطاقة :190 وحدة حراريّة

الكولستيرول :50 ملغ

المواد الدهنيّة :12 غ

النشويّات: 18 غ

البروتينات: 3 غ

الألياف الغذائيّة: 1 غ

(مدّة التحضير 20 دقيقة)

( مدّة الطهي 20 دقيقة)

(هذه المقادير تكفي 18 قطعة)

(هذا الطبق من إعداد وتحضير أخصائية التغذية مونيك باسيلا زعرور).

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