افتتاح مهرجان حكاوى الدولى للفنون للأطفال غدا الأربعاء بمسرح الهناجر

تنطلق مساء غدا الأربعاء بمسرح مركز الهناجر، فعاليات مهرجان حكاوى الدولى للفنون للأطفال فى دورته الرابعة والذى تنظمه مؤسسة أفكا برئاسة محمد الغاوى رئيس المهرجان بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة د. محمد أبو الخير وهيئة تنشيط السياحة ، واليونسكو بالقاهرة ، والمجلس الثقافى البريطانى ، والمعهد الفرنسى ، والسفارة الأمريكية ، والألمانية ، والهولندية بالقاهرة فى الفترة من 12 – 18 مارس الحالى .

تشارك فيه 7 دول أجنبية منهم ” ألمانيا ، فرنسا ، هولندا ، إنجلترا ، أمريكا ” بالإضافة إلى مصر بعدد من العروض وهى ” frogz ” انتاج برودواى بأمريكا ، “ yummm “ بانجلترا ، أفكا 10 سنوات – مصر ، “ paradies kinder “ إنتاج مشترك ما بين أفكا ومسرح بألمانيا ،uccellini “ ” بفرنسا ، ” madcap ” بهولندا ، ” ، أمل بكره انتاج مصر لمدرسة الدرب الأحمر لفنون السيرك والإيقاعات .

وتبدأ فعاليات المهرجان بمؤتمر صحفى بالهناجر يشارك فيه محمد الغاوى مع الفرق المشاركة فى المهرجان ، فى تمام الساعه الرابعة عصرا ، يعقب ذلك عرض سيرك وإيقاع من مدرسة الدرب الأحمر ، تقديم فقرة فنية عزف بيانو لكريم فودة يليه عرض فيلم أمريكى ” frogz ” إلقاء كلمات .

يقام على هامش المهرجان ورش فنية مع الفنانين المصريين الشباب وورش فنية للأطفال إحتفالا بمرور 10 سنوات على إنشاء مؤسسة أفكا للفنون والثقافة يومى الجمعة والسبت 14 ، 15 مارس .