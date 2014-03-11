نظرة على إطلالات النجمة أسيل عمران

عرفت النجمة أسيل عمران بستايلها الناعم الذي يمثل شخصيتها اللطيفة، وفي هذا الموضوع قررنا أن نستعرض معاً إطلالات النجمة الشابة، ونستكشف أسلوبها في ارتداء الملابس.

في إطلالاتها اليومية تحب أسيل ارتداء الجينز وتنسقه مع توب مريح في لوك بسيط على عكس شقيقتها لجين عمران، وتكون مستعدة للانطلاق في يومها متألقة في طلّة كاجوال مريحة، وقد لفتتنا لمسة المرح التي تضيفها إلى إطلالاتها، إذ اختارت إحدى السترات التي تدعم بها فريقها المفضل "برشلونة"، كما أعجبنا باللوك الجميل الذي نسقت فيه جاكيتاً رسمياً أبيض اللون مع توب أصفر وعقد ملفت لتحصل على لوك عملي وأنيق.

أما في السهرات فتميل النجمة إلى اختيار التصاميم الناعمة بألوان فاتحة وأنيقة كالفستان الأبيض من المصممة عائشة رمضان الذي ارتدته في مهرجان دبي السينمائي، وفستان آخر بلون وردي جذاب وتصميم مميز وأنيق في نفس المهرجان.

من ناحية أخرى نلاحظ أن أسيل عمران من عاشقات اللون الأحمر، حيث ظهرت به في عدة إطلالات مختلفة، منها: إطلالتها الناعمة في حفل سحور "MBC"، واللوك الجميل بتفاصيل الدانتيل الناعمة التي اختارتها لحفل عيادات ليبرتي، بالإضافة إلى الفستان الأحمر البراق الذي ظهرت به في إحدى حلقات جويل.

شاهدي معنا إطلالات أسيل عمران، واستكفي بأسلوبها الناعم في ارتداء الملابس.

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