مجوهرات Bulgari تفتتح محلها الجديد في البحرين

أعلنت دار "بولغاري" Bulgari عن افتتاح محلّها الجديد في مجمّع مودا مول، وهو مجمّع التسوّق الحصريّ الواقع في الطابق الأرضيّ من مركز التجارة العالمي في البحرين.

أقيمَ حفل الافتتاح الرسمي في الثاني من مارس برعاية سمو الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة وحضور السيد عبد القاسم شيرازي.

يعرض المحلّ الجديد بمساحة 148 متر مربّع مجوهرات ثمينة فريدة من نوعها، ومجموعات معاصرة من المجوهرات، وساعات مترفة للرجال والنساء، بالإضافة إلى مجموعة الأكسسوارات الكاملة.

لقد ترادف اسم "بولغاري" Bulgari مع الأسلوب الإيطالي الأرقى طوال 130 عامٍ مضى.ويتميّز تاريخ الدار بروعة الأحجار الكريمة الكبيرة والنادرة بشكلٍ استثنائيّ وبالقدرة على التوفيق بين الأسلوب الكلاسيكيّ والأسلوب المعاصر، وبحسّ إبداعيّ واضحٍ يتخطّى الزمن والموضة العابرة.

وترغب اليوم مجموعة رفيعة من العملاء في أكثر من 150 دولة في الحصول على مجوهرات "بولغاري" Bulgari الرائعة وساعاتها الفاخرة ومجموعتها الواسعة من المنتجات الجلديّة وهداياها الفضّية وعطورها. فتتميّز كافة ابتكارات "بولغاري" Bulgari بكَونها مُفعمة بروح الامتياز وبالاهتمام بالتفاصيل والبحث عن الجودة المُطلقة.