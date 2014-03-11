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حين يحول المصمّمون الثياب إلى حدائق ورد

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حين يحول المصمّمون الثياب إلى حدائق ورد حين يحول المصمّمون الثياب إلى حدائق ورد

ثمّة عبارة إنجليزية شهيرة تقول: "قل ما عندك ..مع باقة زهور" (Say it with flowers)، في تشديد على أهمية الزهور في تهدئة النفس وإنعاش الروح. ويبدو أنّ المصممين قد ترجموا هذه المقولة أحسن ترجمة، من خلال ما قدّموه لموسمي الربيع والصيف من ثياب واكسسوارات مزيّنة بزهور القرنفل والأوركيد والجوري والنرجس والقرنفل. وقد رأينا هذه الزهور صريحة وواضحة، كما في عرض Mary Katrantzou، أو على شكل تزيينات مفضّضة وبارزة، كما في عرض دار Burberry، التي قال مصمّمها كريستوفر بيلي: "الزهور رقيقة وحسّاسة، وكذلك المرأة"، أو على هيئة تطريزات بارزة بخيوط الحرير، كما في عرض دار Blugirl. أما Christopher Kane فإنّه قد بنى مجموعته أساساً على زهرة الأوركيد، التي زيّنت الفساتين والقمصان والتنّورات في حين حوّل المصمّم Oscar de la Renta فساتين السهرة إلى ما يُشبه زهريّات الورد. ويُمكن القول إنّ الزهور ستكون من أقوى ملامح هذا الموسم، وستظهر في "فترينات" العرض بكلّ أشكالها وألوانها، سواء الطازجة التي تبدو وكأنها قد قطفت للتوّ من بستان الزهور، أو الباستيلية، أو المرسومة على خلفية داكنة، لتنقل لنا مزاج حدائق الزهور في منتصف ليل صيفيّ رائق. ونلاحظ أيضاً أنّ بعض المصمّمين قد ذهبوا بعيداً، واستخدموا تقنية الأبعاد الثلاثيّة المجسّمة 3D، من أجل الحصول على طلة رومانسيّة تُشبه تبرعم الزهور تحت وهج الشمس.

نقدّم لك اختيارات منتقاة من أجمل ما قدّمه المصمّمون لربيع وصيف هذا العام، حيث ستلاحظين الطرق المختلفة التي وظّفوا بها الزهور، من أجل الحصول على طلات رومانسيّة ناعمة أو شبابيّة مرحة.

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سيدتي