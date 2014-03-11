إعادة تفعيل حملة “كيف نختار الرئيس ” بمركز إعلام السويس‎

أعلن مركز اعلام السويس التابع للهيئة العامة للاستعلام عن إعادة انطلاق حملة ” كيف نختار الرئيس ” لتنمية الوعي بأهمية المشاركة والتعرف على البرامج الانتخابية وكيفية قراءتها والتعرف على معايير اختيار الرئيس .

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن الحملة سوف تنطلق الأربعاء القادم بلقاء بحضور كمال زاخر موسى الكاتب والمفكر والمحلل السياسي .

قالت ليلى أبو بكر مدير عام مجمع الإعلام بالسويس أن عقد هذه الندوات جاء طبقا لتوجيهات السيد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والسيد رئيس قطاع الإعلام الداخلي والدعوة للجميع .

كان أولي لقاءات الحملة تم تنظيمها منذ 3 اسابيع بحضور عبد الحميد كمال الكاتب والباحث فى التنمية المحلية وبحضور عدد كبير من الشباب وموظفي المديريات الخدمية .