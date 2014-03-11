مكتبة الإسكندرية تحتفل بوصول 15 حاوية كتب مهداة من هولندا

احتفلت مكتبة الإسكندرية بوصول إهداء الحكومة الهولندية إلى ميناء الإسكندرية، وتم استلام الإهداء الذى كان عبارة عن 15 حاوية تحتوى على ما يقارب 420 ألف الكتب والمجلات.

وجاء ذلك فى حضور اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ووفد من المكتبة، وأشاد المحافظ ومدير المكتبة بأهمية المجموعة فى تنمية مصر والمنطقة، وفى إثراء الحركة الثقافية فى الإسكندرية، وكذلك فى تعزيز أهداف مكتبة الإسكندرية ومقتنياتها، مع دور المكتبة البارز وجهودها فى تنمية الثقافة والمعرفة فى المجتمع المصرى.

وكان الدكتور سراج الدين قد وقع على وثيقة تفاهم مع ديرك فيرمير؛ رئيس المعهد الملكى للدراسات الاستوائية، فى 31 أكتوبر 2013 فى أمستردام، على أن يتم تخصيص 420 ألف كتاب ومجلة إلى مكتبة الإسكندرية.

وجاء ذلك بعد أن قررت الحكومة الهولندية وقف دعم المعهد الملكى للدراسات الاستوائية اعتباراً من بداية عام 2014، فأسفر ذلك عن إغلاق قسم خدمات المكتبة والمعلومات للمعهد الملكى للدراسات الاستوائية ومكتبته، والذى كان يحتوى على أكثر من مليون وثيقة على مدار 230 عاماً.

وكان مدير المعهد قد بعث برسائل لمؤسسات مختلفة فى جميع أنحاء العالم بدعوة للعمل بهذا الصدد، وعلى الفور استجابت مكتبة الإسكندرية لإنقاذ هذه المجموعة التى لا تقدر بثمن، وتغطى هذه المجموعة مجالات مختلفة فى التنمية، معظمها باللغة الإنجليزية، وبعض منها باللغة الألمانية، والفرنسية، والهولندية، وغيرها من اللغات الأخرى.

كما أمد المعهد مكتبة الإسكندرية بالملفات الإلكترونية ذات الصلة، وكذلك الفهرس الإلكترونى للمجموعة المعنية، وأشادت وسائل الإعلام الهولندية والدوائر الثقافية بمكتبة الإسكندرية ومديرها بهذه المبادرة والاستجابة السريعة.