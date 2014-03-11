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"الزراعة": 2415 فدانا حصيلة خسائر السيول فى المحافظات

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"الزراعة": 2415 فدانا حصيلة خسائر السيول فى المحافظات "الزراعة": 2415 فدانا حصيلة خسائر السيول فى المحافظات

كلف الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة مديرى المديريات الزراعية بالمحافظات خاصة محافظات الوجه القبلى بمتابعة الحالة التى وصلت إليها تلك المحافظات بسبب السيول التى تعرضت لها مؤخرا لسوء الأحوال الجوية منذ السبت الماضى.

وأصدر "أبو حديد" تعليمات لوكلاء الوزارة بالمحافظات بالمتابعة الجيدة لمناطق هطول الأمطار ودراسة الحالات المتضررة فى جميع المحافظات لمحاولة الخروج من الأزمة.

وكشف تقرير مديريات الزراعة عن أن إجمالى الأراضى الغارقة بسبب السيول بمحافظة أسيوط بلغت 2185 فدان منها 1900 فدان مزروعة قمح، 275 فدان برسيم، وفى محافظة قنا غرق 200 فدان من القمح و30 فدان برسيم، وقطعت السيول طريق الجيش" القاهرة – قنا "، فيما انحصرت الخسائر بجميع المحافظات ومحطات بحوث جنوب الوادى بتوشكى والمطاعنة والوادى الجديد والداخلة والمحطة الإقليمية بمصر الوسطى ببنى سويف وكوم أمبو وقنا وأسيوط وملوى وسوهاج، فى انهيار جسور الترع وانهيار بعض المنازل المبنية بطوب اللبن وسقوط بعض الأشجار نتيجة العواصف الترابية وعدد من أعمدة الإنارة.

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