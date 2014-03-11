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وزير الرى: مصر تعانى من عجز مائى 20 مليار مكعب سنويًا

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وزير الرى: مصر تعانى من عجز مائى 20 مليار مكعب سنويًا وزير الرى: مصر تعانى من عجز مائى 20 مليار مكعب سنويًا

كشف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة الدراسات المقدمة من فريق العمل القائم على مشروع " الاستفادة من نهر الكونغو" بقيادة المهندس إبراهيم الفيومى، والمتعلق بتوصيل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل موضحًا أن الوزارة على استعداد لتقديم الدعم الفنى الكامل لفريق العمل بما يعود بالنفع على الأمن المائى المصرى.

وأضاف عبد المطلب فى تصريحات صحفية الثلاثاء أن الوزارة ترحب وتشجع كل الأفكار التى من شأنها أن تساعد على حل مشكلة الموارد المائية من حيث العجز الحالى ما بين المتاح والاستخدامات الذى يبلغ الـ20 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن المائى المصرى.

وأوضح أن ذلك يتعلق بالعمق الاستراتيجى لمصر، وسد العجز المائى الذى تعانى منه الدولة خاصة مع زيادة التعداد السكانى لمصر الذى تجاوز 90 مليون نسمة.

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