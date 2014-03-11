وزير الخارجية يشارك فى اجتماعات مجلس دول الساحل والصحراء بالخرطوم

يشارك وزير الخارجية نبيل فهمى، فى اجتماعات المجلس التنفيذى لتجمع دول الساحل والصحراء "س ص" على المستوى الوزارى، والتى تبدأ فعالياتها غدا "الأربعاء" - بقاعة الصداقة - بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، بمشاركة وزراء خارجية دول التجمع.

وتناقش الاجتماعات - التى تستمر على مدى يومين - عددا من القضايا والموضوعات التى تهم دول تجمع الساحل والصحراء، أهمها قضايا الأمن والسلام التنمية والاستقرار فى المنطقة، وكذلك الوقوف على إستراتيجية العمل المقبلة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه بعض الدول الأعضاء بالتجمع، مما يتطلب تضافر الجهود لوضع برنامج عمل من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.

كما تتناول اجتماعات تجمع "س ص" مناقشة العديد من الأوراق المهمة لأجهزة التجمع، ولوائح المنظمة تمهيدا لانطلاقتها بقوة لرسم دورها المطلوب فى فضاء الساحل والصحراء والقارة الأفريقية بأكملها.

تجدر الإشارة، إلى أن اجتماعات المجلس التنفيذى لدول التجمع على مستوى الخبراء، قد انعقدت خلال اليومين الماضيين بالخرطوم.

ويعد تجمع "دول الساحل والصحراء" أكبر تجمع إفريقى شبه إقليمى، حيث يضم فى عضويته 26 دولة بإقليم الساحل والصحراء، الذى يمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسى، ويضم بلدان شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء.