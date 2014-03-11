زوج سوسن بدر السادس يكشف أسرارها

على الرغم من عدم إعلانها خبر زواجها الذي تم قبل عام، إلا أن زوج الفنانة المصرية سوسن بدر الجديد، أعلن الخبر من خلال حسابه الشخصي على "تويتر" و"فيس بوك" حيث نشر صورة تجمعه بزوجته وأهدى لها قصيدة، خاصةّ أنّه شاعر وأديب يدعى سامح العلي تعاون مع سوسن في كتابة قصائد عرضها المسرحي "شجرة الدر".

وقد كتب لها بمناسبة العيد الأول لزواجهما " لو تعلمي أين أنت مني لسجدتي لله عمراً أنه وهبك كل هذا الحب، يا أيتها التي ترى الحياة بمادتها، والله أراني أيها من قلوب العارفين، زوجتي وحبيبة روحي، وسوسنة حياتي،، ليس هنا أو هناك غيرك، حبيبك سامح ".

الجدير بالذكر أن سامح هو الزوج السادس لسوسن، حيث سبق أن تزوجت خمسة مرات من قبل، وكان أول أزواجها أستاذاً لها في معهد الفنون المسرحية ثم تزوجت من طبيب ثم رجل أعمال، ثم تزوجت من السينارست المصري محسن زايد، وكانت آخر زيجاتها من فريد المرشدي الذي توفي قبل أسابيع في حادث سير، ورغم زواج سوسن الأخير إلا أن هذا لم يمنعها من تقديم واجب العزاء في فريد، وذلك لصداقتها القوية بوالدته ناهد فريد شوقي.