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حسن يوسف يعود إلى التلفزيون بـ "فلوس" الهام شاهين

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حسن يوسف يعود إلى التلفزيون بـ "فلوس" الهام شاهين حسن يوسف يعود إلى التلفزيون بـ "فلوس" الهام شاهين

بعد اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "فرق توقيت" أمام تامر حسني ونيكول سابا، بسبب خلاف على الأجر مع الجهة المنتجة، تمكّنت الممثلة إلهام شاهين أمن التعاقد مع الفنان حسن يوسف للمشاركة معها في مسلسل "اضطراب عاطفي" الذي تقوم بإنتاجه على نفقتها الخاصة.
العمل من إخراج إيناس الدغيدي، ويعيد هذا المسلسل حسن يوسف للشاشة الصغيرة بعد غياب طويل حيث كان أخر عمل له "زهرة وأزواجها الخمسة" مع الفنانة غادة عبد الرازق، وبعدها تعاقد على مسلسل "جرح عمري" مع سهير رمزي الذي توقّف لأسباب إنتاجية.

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