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الشبة لأسنان بيضاء كالثلج

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الشبة لأسنان بيضاء كالثلج الشبة لأسنان بيضاء كالثلج

ابتسامتك وجمالها يتوقفان بشكل كبير على شكل أسنانك ولونها. فإذا كانت أسنانك رائعة وبرَّاقة، فأنت تنعمين بابتسامة جميلة ساحرة. لكنك قد تعانين من لون أسنانك، فلا تقلقي. هناك خلطة طبيعيَّة ومكونات تجدينها في داخل البيت، باستطاعتها أن تؤمن لك الحلّ.
إنّ مشكلة اصفرار الأسنان مشكلة كبيرة، لأنَّ كثيرات يعانين منها. ويرجع السبب في ظهور الاصفرار على الأسنان في الأغلب إلى العادات الخاطئة، مثل تناول الموادّ الملوّنة للأسنان، والشاي والقهوة أيضاً، بالإضافة إلى التدخين. لذلك نرى أنّ أغلبيَّة المدخّنين يعانون من اصفرار الأسنان بصورة شبه منتظمة، كما أنَّ إهمال العناية بالأسنان وعدم الاهتمام بنظافتها يُساهم في تراكم بقايا الطعام التي تسبّب نموّ البكتيريا، ومن ثَمَّ اصفرار الأسنان، من دون أن ننسى أنَّ ثمّة بعض الأدوية التي تسبّب الاصفرار.
لذلك، يقدّم لك «سيدتي نت» وصفة الشبّة من أجل تبييض صحيّ لأسنانك. وكما عُرف عن الشبّة أو الشبّة الطبيّة، فإنَّ لها فوائد عديدة، منها أنها قادرة على تقوية اللثة وشدِّها، كما هي فعّالة جداً في تبييض الأسنان، إذ تدخل في صناعة معجون الأسنان الخاصّ بالتبيض، وتُستخدم في المضمضة، لأنَّها تضبط النزيف عند انتزاع الأضراس أو الإصابة بجروح في الفم.
وللحصول على أسنان براقة، قومي باتباع الطريقة الآتية:
أحضري شبّة مطحونة، وبلّلي فرشاة أسنانك، ثمّ قومي بتغطيس الفرشاة بالشبّة. بعد ذلك، افركي أسنانك جيّداً لمدَّة 5 دقائق، ثم قومي بتنظيف أسنانك بمعجونك الخاص، وفق الطريقة المعتادة. كرّري هذه العمليَّة 3 مرَّات في الأسبوع، وتمتّعي بأسنان بيضاء كالثلج.

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