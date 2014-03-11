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وزير الثقافة يوزع جوائز صالون الشباب في دورته الـ 24 بصالون الثقافة

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وزير الثقافة يوزع جوائز صالون الشباب في دورته الـ 24 بصالون الثقافة وزير الثقافة يوزع جوائز صالون الشباب في دورته الـ 24 بصالون الثقافة

وزير الثقافة صابر عرب – ارشيفية

يقوم د . محمد صابر عرب وزير الثقافة و، د . صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، ويرافقهما م . محمد دياب رئيس الادارة المركزية لمراكز الفنون بالجزيرة ، بتوزيع جوائز صالون الشاباب في دورته الـ 24 لعام 2013 علي الشباب الذين حصدوا جوائز هذه الدورة تحت شعار ” العبور الي المستقبل ” وذلك  ظهر اليوم الاثنين 10 مارس بقصر الفنون.

ضم الصالون 255 عملا فنيا ، شارك فيه 155 فنان في مجالات الفنون المختلفة من تصوير ـ نحت ـ حفر ـ رسم ـ جرافيك ـ تصوير فوتوغرافي ـ بيرفورمانس ” أداء حركي ” ـ تجهيز في الفراغ .

تقدر قيمة الجوائز الرسمية بـ 140 ألف جنية موزعة علي الجائزة الكبري ، وقيمتها 20 ألف جنية ، جوائز الصالون وعددها عشرة وقيمة كل منها 10 آلاف جنية ، جوائز تشجيعية وقيمة كل منها 5 آلاف جنية ، جائزة باسم الشهيد أحمد بسيوني وقيمتها 5 آلاف جنية ، جائزة باسم الشهيد زياد بكير وقدرها 5 آلاف جنية ، وجائزة منحة للأكاديمية المصرية للفنون بروما لمدة أسبوعين ، بالاضافة لجوائز اقتناء من البنك التجاري الدولي C I B ، وشركة رويال للسيراميك وقدرها 20 ألف جنية .

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