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هندسة البترول بالسويس تنظم مؤتمر أكاديمى لصانعي ماكينات اللحام

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هندسة البترول بالسويس تنظم مؤتمر أكاديمى لصانعي ماكينات اللحام هندسة البترول بالسويس تنظم مؤتمر أكاديمى لصانعي ماكينات اللحام

يهدف المؤتمر نشر و التعريف بطريقة جديدة للحام التي يتم فيها لحام المعادن بالاحتكاك التقليبى بدون صهر المعدن أو إضافة معدن للحام ، كما يتم التسويق لماكينة اللحام التى تم ابتكارها و تصنيعها من خلال مشروع بحثى للباحث الرئيسى د. محمد ذكى ، و الممول من صندوق العلوم و التنمية التكنولوجية – بأكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا . الماكينة تم تسجيلها كبراءة إختراع رقم 321 لسنه 2014.

يقام المؤتمر تحت رعاية اللواء العربى السروى محافظ السويس والدكتور ماهر مصباح رئيس الجامعة . ويشارك فى اللقاء مجموعة كبيرة من الباحثين من جامعة السويس و مركز بحوث و تطوير الفلزات و ممثلى الشركات و المصانع من مختلف المناطق الصناعية بالسويس و بعض شركات البترول و الهيئات الصناعية بمصر المهتمة بالموضوع و المتحفزة لتطبيق تلك الطريقة الجديدة من اللحام و كذلك إعادة انتاج و تطوير ماكينة اللحام المبتكرة.

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