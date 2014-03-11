مدير أمن سوهاج يستقبل مسئول أمن السفارة اليابانية بالقاهرة

استقبل مدير امن سوهاجاللواء ابراهيم صابر السيد وي شيرو كوبرى مسئول أمن السفارة اليابانية بالقاهرة والذى وصل لمدينة سوهاج قادماً من مدينة الأقصر ويرافقه كلاً من موظف أمن بالسفارة صلاح عبد الرحيم محمد مترجم بالسفارة وسالم حازم لزيارة محافظة سوهاج والوقوف على الأوضاع الأمنية الراهنة في أعقاب ثورة 30يونيو

> وعقد صابر لقاء مع الوفد بحضور الضابط بإدارة الأمن الوطني بسوهاج المقدم محمد العمري حيث استعرض فيه الجهود الأمنية المبذولة في سبيل تحقيق الاستقرار الأمني وإفهامه بعدم وجود ثمة تداعيات تؤثر بالسلب علي الحالة الأمنية بمحافظة سوهاج وعقب انتهاء اللقاء غادر الوفد مدينة سوهاج عائدين لمدينة الأقصر مرة اخرى .