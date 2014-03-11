أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس تشكيل عصابي قام بسرقة محل مصوغات ذهبية 4 أيام بسوهاج

Google+ Print
حبس تشكيل عصابي قام بسرقة محل مصوغات ذهبية 4 أيام بسوهاج حبس تشكيل عصابي قام بسرقة محل مصوغات ذهبية 4 أيام بسوهاج

حبس – صورة أرشيفية

تمكنت قوة امنية من ضباط البحث الجنائي بمديرية امن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة مصوغات ذهبية من محل لبيع المصوغات بالمنشاة .

ترجع تفاصيل الواقعه في المحضر رقم 955 إداري مركز المنشاة لسنة 2014 بشأن بلاغ عاطف بشارة سدره – تاجر مصوغات ذهبية – ويقيم مدينة المنشاة بقيام مجهولين بسرقة المحل الخاص به عن طريق النقب من شقة غير مسكونة بذات العقار والاستيلاء علي المصوغات الذهبية الموجودة به .

أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم : محمود عبد العزيز محمود حسانين ، وليد حافظ محمود حسانين – ويقيمان شارع الشمندي – دائرة المركز وكذا المسروقات عدا 6 غويشة وحلق لدى حمدي حسن كويرو – صاحب محل الصفا والمروة للمصوغات الذهبية بالقيسارية – دائرة قسم أول سوهاج وبمواجهة الأخير أنكر معرفته بأنها من متحصلات جريمة سرقة.

بتطوير مناقشة المتهمين أقرا بقيام علي حمادة محمود – ويقيم بذات الناحية بالاشتراك معهما في ارتكاب الواقعة تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمين المذكورين أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق ، طلب عاطف بشارة سدره و سمير فؤاد جيد لجلسة تحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا