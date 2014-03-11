حبس تشكيل عصابي قام بسرقة محل مصوغات ذهبية 4 أيام بسوهاج

تمكنت قوة امنية من ضباط البحث الجنائي بمديرية امن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة مصوغات ذهبية من محل لبيع المصوغات بالمنشاة .

ترجع تفاصيل الواقعه في المحضر رقم 955 إداري مركز المنشاة لسنة 2014 بشأن بلاغ عاطف بشارة سدره – تاجر مصوغات ذهبية – ويقيم مدينة المنشاة بقيام مجهولين بسرقة المحل الخاص به عن طريق النقب من شقة غير مسكونة بذات العقار والاستيلاء علي المصوغات الذهبية الموجودة به .

أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم : محمود عبد العزيز محمود حسانين ، وليد حافظ محمود حسانين – ويقيمان شارع الشمندي – دائرة المركز وكذا المسروقات عدا 6 غويشة وحلق لدى حمدي حسن كويرو – صاحب محل الصفا والمروة للمصوغات الذهبية بالقيسارية – دائرة قسم أول سوهاج وبمواجهة الأخير أنكر معرفته بأنها من متحصلات جريمة سرقة.

بتطوير مناقشة المتهمين أقرا بقيام علي حمادة محمود – ويقيم بذات الناحية بالاشتراك معهما في ارتكاب الواقعة تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمين المذكورين أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق ، طلب عاطف بشارة سدره و سمير فؤاد جيد لجلسة تحقيق.