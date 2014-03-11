الصحة: انخفاض معدلات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية .. وانعدامها بين التلاميذ

أعلنت وزارة الصحة والسكان انخفاض معدلات الإصابة والوفاة نتيجة الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية (H1N1) مقارنة بالأسابيع الوبائية السابقة حيث بلغ عدد المرضى الذين تم حجزهم بالمستشفيات خلال الأسبوع الوبائي الأخير (227 حالة) ثبت من بينهم إيجابية (24 حالة) لفيروس الأنفلونزا الموسمية H1N1 ، ووفاة 4 حالات منهم.

كما تم رصد عدم وجود إصابات0 للأنفلونزا الموسمية H1N1 بين تلاميذ المدارس خلال أول يومين من النصف الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأضح بيان لوزارة الصحة والسكان اليوم أنه يتم تتبع الموقف الوبائي المحلي والعالمي بصفة مستمرة من خلال نظام الترصد، وقد قامت وزارة الصحة بتشديد الإجراءات الخاصة بالحد من الأنفلونزا وباقي الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية وتوزيع خطة مكافحة الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية، وبوسترات رفع الوعي، والتشديد على إجراءات النظافة العامة بالمنشآت التعليمية.

ودعت الوزارة لضرورة اتباع وسائل النظافة الشخصية وأهمها غسل الأيدي، وتغطية الأنف والفم عند العطس والتهوية الجيدة للفصول، والمتابعة الدورية من قبل التأمين الصحي والإدارات المدرسية بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

أ ش أ