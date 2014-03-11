ضبط 29 دراجة نارية و523 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية بالمنوفية

شنت إدارة المرور بمحافظة المنوفية حملة أمنية مكبرة بمدينة شبين الكوم ، اليوم ، لضبط السائقين المخالفين وضبط الدراجات النارية بدون لوحات معدنية فى إطار الحملات اليومية لمنع إنتشار الدرجات النارية بدون لوحات أسفرت عن ضبط 29 دراجة نارية بدون لوحات و 523 مخالفات متنوعة.

أكد العميد سيدا ندا مدير إدارة المرور بالمنوفية أنه تم ضبط 29 دراجة نارية بدون لوحات و 119 حالة سحب تراخيص و 159 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش و 53 حالة تصالح فورى و 8 سيارة بدون لوحات و 523 مخالفات متنوعة ؛ وذلك فى إطار الحملات المكثفة لضبط الدراجات البخارية المخالفة فى مختلف المحافظات.

وأضاف ندا أن حملات المرور مستمرة فى كافة مراكز المحافظة المختلفة لفرض الإنضباط بالشارع المنوفى وتطبيق القانون على كافة مستخدمى الطريق بحزم ودون تجاوز ، وضبط المخالفين لقانون المرور.