وزير الزراعة يصدر تعليمات بحصر ودراسة خسائر محافظات الوجه القبلى

كلف الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة مديرى المديريات الزراعية بالمحافظات خاصة محافظات الوجه القبلى بمتابعة الحالة التى وصلت اليها تلك المحافظات بسبب السيول التى تعرضت لها مصر مؤخرا لسوء الاحوال الجوية السبت الماضى .

وأصدر ” ابو حديد” تعليمات لوكلاء الوزارة بالمحافظات بالمتابعة الجيدة لمناطق هطول الامطار ودراسة الحالات المتضررة فى جميع المحافظات لمحاولة الخروج من الازمة .

وبذلت الوزارة قصارى جهدها للخروج بأقل الخسائر حيث بلغ اجمالى الاراضى الغارقة بمحافظة أسيوط 2185 فدان منها 1900 فدان مزروعة قمح، 275 فدان برسيم ، و فى محافظة قنا غرق 200 فدان من القمح و 30 فدان برسيم، و قطعت السيول طريق الجيش” القاهرة – قنا”.

فيما انحصرت الخسائر بجميع المحافظات و ومحطات بحوث جنوب الوادى بتوشكى و المطاعنة و الوادى الجديد و الداخلة و المحطة الاقليمية بمصر الوسطى ببنى سويف و كوم امبو و قنا و اسيوط و ملوى و سوهاج.

وتمثلت الأضرار فى انهيار جسور الترع و انهيار بعض المنازل المبنية بطوب اللبن و سقوط بعض الاشجار نتيجة العواصف الترابية وعدد من اعمدة الانارة.