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ضبط طن مخللات غير صالحة للاستهلاك بطنطا

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ضبط طن مخللات غير صالحة للاستهلاك بطنطا ضبط طن مخللات غير صالحة للاستهلاك بطنطا

أرشيفية

تمكنت مباحث بمحافظة الغربية، من ضبط طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الأدمي، داخل معمل غير مرخص، لتصنيع المخللات، بمدينة طنطا.

تلقى أحمد الخواجة، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بقيام سعيد.ب -45 عام – تاجر بانشاء معمل مخللات بدون ترخيص، بمنطقة سيجر التابعة لقسم أول، لتصنيع المخللات من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وعدم مراعاةالشروط الصحية، ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبمداهمة المعمل، تبين عدم تواجد المذكور، وتم ضبط 1000 كيلوجرام مخللات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، معبأة في 20 برميل.

تم التحفظ علي المضبوطات، تحرر المحضر 4266، جنح قسم أول طنطا وإخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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