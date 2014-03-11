3 وجهات سياحيّة لاستقبال الربيع

مع حلول الربيع، تستعيد الطبيعة شبابها لتبدو لوحة مرسومة بأزهى الألوان، كما تعمّ البهجة والفرحة وجوه الجميع، خصوصاً أولئك الذين يقتنون بيوتاً في البلدان التي تتمتّع بحظوة الفصول الأربعة. وللاستمتاع بأجواء الربيع المبهج، يجول بك "سيدتي نت" في أهمّ المدن، حيث للاحتفالات والمهرجانات عنوان عريض.

1- "كوالالمبور" في "ماليزيا"

من بين المهرجانات التي تشتهر بها العاصمة الماليزية النابضة بالحياة، مهرجان تنظّمه وزارة السياحة سنوياً، عنوانه مكلّل بالألوان لاستقبال الربيع في أجواء من الفرح والسعادة. كما تقام الاستعراضات الشعبية التي تجسّد فولكلور المدينة، فضلاً عن الفنون الحرفيّة واليدويّة التي يقدّمها السكّان المحليون.

ولن تستطيعي زيارة "ماليزيا"، بدون المرور في "حديقة الفراشات" التي تشكّل مسكناً للعديد من الفراشات الغريبة والمختلفة الأحجام، إلى جانب العقارب المحنّطة على الجدران.

وإيّاك أن تغفلي عن زيارة "حديقة الزهور" التي تزخر بنباتات"الأُوركايد"، فضلاً عن الزهور الملونة التي تفترشها على مدار السنة، حيث يحلو قضاء الجلسات العائلية، قبل الغروب، لتستمتعي بأجمل المناظر الطبيعية على صوت نوافير المياه التي ترطّب المكان!

2- "وادي الزهور" في "الهند"

يختبئ هذا الوادي المغطّى بالورود في أحضان جبال "الهيمالايا" الغربية. وبفضل المناظر الطبيعية الساحرة التي ينعم بها زائروه، أصبح متنزهاً وطنياً، ويتربّع على قائمة التراث الإنساني العالمي. ويعيش في هذا الوادي العديدُ من الحيوانات المهدّدة بالانقراض، كالنمر الثلجيّ والدبّ الأسمر.

ونظراً إلى أنّ لكلّ شعب عاداته وطقوسه للتعبير عن السعادة والسرور، فإن الهنود يطلون أجسادهم، كباراً وصغاراً، بالألوان الفرحة، ترحيباً بحلول الربيع، راجين أن تنعكس تلك الألوان على نفوسهم، في الوقت الذي يقومون برمي مسحوق الألوان على بعضهم البعض، لا سيما في ولاية أوتار براديش!

3- "فالنسيا" في "إسبانيا"

يطرق الربيع باب "فالنسيا" الإسبانية في التاسع عشر من مارس (آذار) من كلّ سنة، حيث تكتظّ شوارعها بمجسّمات كرتونية تمثل شخصيّات أسطورية ومشاهير السينما، كما تُطلق الألعاب النارية لتضفي مزيداً من الأجواء الصاخبة، ثمّ لينتهي الاحتفال بالتصويت لصالح أجمل مجسّم كرتوني.

وعلى هامش الاحتفال، لا تفوّتي فرصة التنزّه مجاناً في حدائقها المزيّنة بأجمل النباتات والأزهار،التي تستقبلك يومياً من العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

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