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مقتل 38 وإصابة 24 في حادثين مروريين في محافظتي السويس وأسيوط

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مقتل 38 وإصابة 24 في حادثين مروريين في محافظتي السويس وأسيوط مقتل 38 وإصابة 24 في حادثين مروريين في محافظتي السويس وأسيوط

قالت مصادر طبية اليوم الثلاثاء إن 38 شخصا قتلوا وأصيب 24 آخرون في حادثين مروريين في محافظتي السويس وأسيوط.

وقال محمد العزيزي وكيل وزارة الصحة في محافظة السويس لرويترز إن 22 شخصا قتلوا وأصيب 22 آخرون في حادث مروري وقع في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء على طريق سريع في شبه جزيرة سيناء المصرية قرب مدينة السويس التي تقع شرقي القاهرة.

وقال مدير عام الطواريء بمديرية الصحة بالسويس رضا زغلول لرويترز إن المصابين نقلوا إلى مستشفيين بالسويس لعلاجهم مضيفا أن الضحايا ركاب حافلة اصطدمت بشاحنة تجر مقطورة على الطريق بين السويس ومنتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الثلاثاء أن 16 شخصا قتلوا وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم آخر بين حافلة ركاب صغيرة وسيارة نقل في محافظة أسيوط بجنوب البلاد.

وأضافت أن الحادث وقع بالطريق الصحراوي الشرقي بين أسيوط والمنيا بسبب السير عكس اتجاه الطريق.

وكان قد قتل يوم الأحد 16 شخصا في حادثين منفصلين في محافظتي البحر الأحمر والمنيا في جنوب بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي مصر واحد من أعلى معدلات المرور في العالم بسبب رعونة القيادة بين بعض السائقين وسوء حالة الكثير من الطرق وتهالك بعض السيارات.

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