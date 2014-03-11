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فتح منفذ مساعد الليبي أمام حركة الشاحنات بين مصر وليبيا

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فتح منفذ مساعد الليبي أمام حركة الشاحنات بين مصر وليبيا فتح منفذ مساعد الليبي أمام حركة الشاحنات بين مصر وليبيا

منفذ-السلوم-البري

أكد مصدر مسئول بمنفذ السلوم البري عودة حركة سفر الشاحنات بين وليبيا، في الاتجاهين، عقب عودة العمل بجمرك منفذ مساعد الليبي ، منذ قليل ، حيث أنهى العاملون بالجمرك الليبي إضرابهم إحتجاجا على الاضطرابات الأمنية واختطاف أحد مسئولي الجمرك على يد مسلحين داخل ليبيا مما تسبب في توقف حركة سفر الشاحنات مساء أمس الاثنين وحتى ظهر اليوم.

كان منفذ السلوم البري قد تلقي إخطارا من الجانب الليبي بعدم السماح لشاحنات نقل البضائع بالعبور من خلال المنفذ إلى الأراضي الليبية مع السماح بعبور الشاحنات المحملة بالخضر والفاكهة والسلع سريعة التلف فقط لحين تحسن الأوضاع وذلك بسبب إضراب العاملين بجمرك منفذ مساعد الليبي احتجاجا على قيام مسلحين داخل الأراضي الليبية باختطاف أحد مسئولي الجمرك .

و تسبب وقف حركة السفر في تكدس عدد كبير من الشاحنات المتجهة إلى ليبيا على جانب الطريق الدولي .

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