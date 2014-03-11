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معوض: هدفان في 6 سنوات؟ سأعتزل قبل الثالث

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معوض: هدفان في 6 سنوات؟ سأعتزل قبل الثالث معوض: هدفان في 6 سنوات؟ سأعتزل قبل الثالث

سخر سيد معوض ظهير الأهلي من معدله التهديفي مع الفريق الأحمر بعدما سجل الهدف الثاني في مسيرته معه خلال مباراة يانج أفريكانز.

وسجل معوض هدف الأهلي في يانج أفريكانز في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا، وهو الهدف الذي ذهب للمباراة بركلات الترجيح التي أهلت الفريق الأحمر.

الظهير الأيسر الذي انضم إلى الأهلي في يوليو 2008، أحرز أول أهدافه بالقميص الأحمر في العاشر من يونيو 2011، حينما هز شباك بتروجيت في الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وقال معوض لبرنامج "أحلى كورة" على إذاعة "9090" والذي يقدمه زميله السابق محمد بركات: "معدلي التهديفي طبيعي جدا لأنني دائما ألعب على المضمون، ولا أحب نفسي أكثر من الفريق".

وأوضح "الدليل على ذلك أنني طلبت من رامي ربيعة أن يلعب على المضمون عندما سدد كرة في المباراة من خارج منطقة الجزاء علت العارضة".

وعندما سأله بركات عند موعد هدفه الثالث مع الفريق.

رد معوض مازحا "بهذا المعدل سيكون في 2017، ووقتها سأسجله في ملاعب الكرة الخماسية لأنني سأكون اعتزلت".

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فيديو اليوم السابع