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وفاة المخرج البلجيكي جيرار مورتييه

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وفاة المخرج البلجيكي جيرار مورتييه وفاة المخرج البلجيكي جيرار مورتييه

فارق البلجيكي Gerard Mortier، المدير الفني السابق لدار "تياترو ريال" للأوبرا في مدريد، الحياة عن عمر ناهز الـ70 عاماً في منزله في بروكسل .

وقد نعى الرئيس الفرنسي Francois Hollande المخرجMortier، فوصفه بالمحارب في سبيل الثقافة في أوروبا، قائلاً: "سنفتقد تميّزه وموهبته".

وصرحت وزارة الثقافة البلجيكية بأن الوفاة جاءت نتيجة لإصابته بمرض السرطان.

Mortier  ولد في "غينت" في بلجيكا، في 25 نوفمبر 1943، واشتهر بإخراجRola Theatre of the Mint ، لمدة 3 أعوام منذ عام 1981، وتولى منصب المدير الفني حتى أيلول/سبتمبر 2013 .

يذكر أن Gerard Mortier تولى في حياته منصب مخرج مسرح الأوبرا في باريس منذ عام 2004 إلى 2009.

 

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