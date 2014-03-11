وفاة المخرج البلجيكي جيرار مورتييه

فارق البلجيكي Gerard Mortier، المدير الفني السابق لدار "تياترو ريال" للأوبرا في مدريد، الحياة عن عمر ناهز الـ70 عاماً في منزله في بروكسل .

وقد نعى الرئيس الفرنسي Francois Hollande المخرجMortier، فوصفه بالمحارب في سبيل الثقافة في أوروبا، قائلاً: "سنفتقد تميّزه وموهبته".

وصرحت وزارة الثقافة البلجيكية بأن الوفاة جاءت نتيجة لإصابته بمرض السرطان.

Mortier ولد في "غينت" في بلجيكا، في 25 نوفمبر 1943، واشتهر بإخراجRola Theatre of the Mint ، لمدة 3 أعوام منذ عام 1981، وتولى منصب المدير الفني حتى أيلول/سبتمبر 2013 .

يذكر أن Gerard Mortier تولى في حياته منصب مخرج مسرح الأوبرا في باريس منذ عام 2004 إلى 2009.