حملة "حظر التّسلط" بقيادة بيونسه وفيكتوريا بيكهام

تشارك Beyonce بالدعاية لحملة دعم النساء الشابات التي تحمل عنوان "Ban Bossy" أو "حظر التسّلط" التي تقضي بوقف إعطاء المرأة صفة المتسلّطة عندما تتبوأ أيّ مركز قياديّ.

وتحت شعار "أنا رئيسة ولست متسلطة" أو "Imnot bossy. Im the boss " أتت الحملة، بعد انتشار ظاهرة التمييز في نسب الصفات إلى الرجل والمرأة، فعندما يحتلّ الرجل مركزاً مهماً يطلق عليه صفة القيادي، عكس ما يحصل مع المرأة إذ تعتبر متسلّطة، بالرغم من قيامها بواجبها من خلال إصدار الأوامر وغيرها، حين تكون في مناصب عالية.

وتهدف الحملة إلى دعم الفتيات وإعطائهن دافعاً للوصول إلى مراكز متقدّمة.

وحملت الحملة صرخة عدّة نساء شهيرات، بالإضافة إلى المغنية العالمية Beyonce ، شاركت مصمّمة الأزياء العالمية Victoria Beckham، وزوجة الممثل Ben Affleck الممثلة Jennifer Garner، وغيرهن.

وعبّرت كلّ نجمة عن رأيها الخاصّ باختصار، ضمن فيديو تمّ تصويره لإطلاق الحملة، حيث اعتبرت Beyonce أنّ نعت المرأة "بالمتسلطة" أثناء قيامها بعملها هو بمثابة إهانة لها، على عكس ما يراه الرجل إنه مدح للمرأة، وأضافت أن المرأة لا تستمتع بفكرة القيادة كما يفعل الرجل.

أما Victoria Beckham فنشرت على موقع "تويتر" صورة لها مع تعليق يؤكّد قيام الآخرين باعتماد صفة قيادي للرجل، وصفة المتسلّطة للمرأة، وطلبت تشجيع المرأة على القيادة.

وأكدت نجمات أخريات مشاركات في الحملة أن هذه الصفة التي تعطى للمرأة تعيقها عن التفكير للوصول إلى أهمّ المراكز.

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