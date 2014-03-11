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بسبب مشاعر شيرين محمد رحيم إلى القضاء

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بسبب مشاعر شيرين محمد رحيم إلى القضاء بسبب مشاعر شيرين محمد رحيم إلى القضاء

يتوجّه اليوم الثلاثاء الملحن محمد رحيم والشاعر الغنائي محمد مرزوق إلى المحكمة الاقتصادية، لإقامة دعوى قضائية ضد صناع فيلم "لا مؤاخذة" للمؤلف والمخرج عمرو سلامة، بسبب تضمّن الفيلم أغنية "مشاعر" التي غنّتها عبد الوهاب في تتر في مسلسل "حكاية حياة" لغادة عبد الرازق، والذي قام هو بتلحينها وذلك دون إذن مسبق منه أو تصريح بحق الاستغلال.
وقال رحيم إنّ هذا يعد تعد سافر على حقوقه الأدبية، كما أن اسمه لم يكتب على تترات الفيلم مما أصابه بضرر معنوي وأدبي كبير.

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سيدتي

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