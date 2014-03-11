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العائلة الملكية تستدعي مربّية جديدة للاهتمام بالأمير جورج

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العائلة الملكية تستدعي مربّية جديدة للاهتمام بالأمير جورج العائلة الملكية تستدعي مربّية جديدة للاهتمام بالأمير جورج

استقبلت العائلة الملكية المربية الجديدة التي ستهتم بالأمير George الصغير، أثناء غياب أهله لحضور المناسبات الرسمية.

المربّية الإسبانية الجنسية التي لم يُفصَح عن اسمها بعد، معروف عنها أنها غير متزوجة، وهي في أواخر الثلاثينات من عمرها، وتتميّز بإخلاصها ووفائها للعمل الذي كرّست حياتها من أجله.

وباشرت المربّية العمل قبل مغادرة كلّ من الأمير William وزوجته Kate Middleton القصر باتجاه أستراليا ونيوزيلندا لمدة ثلاثة أسابيع في نيسان المقبل لحضور بعض المناسبات الرسمية، من أجل تعويد الأمير Georgeعلى المربّية، قبل أن يغادر أهله القصر.

يذكر أن المربّية عملت مع العديد من العائلات الأرستقراطية البريطانية، منذ أن عاشت في بريطانيا منذ عقدين من الزمن، حيث عرفت بمهارتها في العمل، الأمر الذي أدّى إلى استدعائها إلى القصر الملكي للاهتمام بالأمير الصغير.

 

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