عاصي الحلاني: لا أشكل ثنائياً مع هيفا وهبي

بصحّة وسلامة عافية و"بحركشته" (مشاغباته) المعهودة، عاد النجم عاصي الحلاني إلى احتلال كرسيه كمدرّب في برنامج the voice مع انطلاق أولى حلقات العروض المباشرة.

"الفارس" الذي نجح باستقطاب ملايين المشاهدين بعد أن كشف عن وجهه الحقيقي في برنامج جمعه برموز الأغنية العربية، كاظم الساهر وصابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب، تحدّث عن مرضه وشفائه وعن زميلاته هيفاء وهبي ونجوى كرم ونانسي عجرم كما عن فنه وبرنامج the voice في هذا الحوار معه:

the voice

لا شك أنّ الانسجام يبدو واضحاً بينك وبين صابر الرباعي وكاظم الســاهــر في برنامــج the voice. فهل كانت توجد صداقة بينكم قبله وتكرّست من خلاله تناغماً وانسجاماً؟

طبعاً. أنا وصابر «كتير أصحاب» وتربط بيننا علاقة صداقة قوية بحكم تواجده في لبنان منذ العام 1997، وأعتبره أخاً لي وشهادتي به «غريبة». أنا أشعر أنه فرد من عائلتي.

وكيف كانت علاقتك بشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر قبل the voice ؟

تربطني علاقة صداقة بشيرين، ولكنني ألتقيها أقل ممّا ألتقي بـ صابر الرباعي. شيرين وردة البرنامج ومن يعاشرها ويتقرّب منها يكتشف مدى طيبتها وحنانها، وقد فرحت كثيراً لأن صداقتنا صارت أقوى. أما كاظم فقد تعرّفت عليه في العام 1998 عندما جاء إلى لبنان وكنّا نلتقي بين فترة وأخرى، ولكننا لم نكن على تواصل كما نفعل اليوم. كاظم بالنسبة إليّ فنان كبير وأخ عزيز. وتوجد بيننا محبّة واحترام متبادلان. هو فنان بكلّ ما للكلمة من معنى، بفنّه وأخلاقه وتعامله. وأنا سعيد جداً لأنني أصبحت أكثر قرباً منه، لكن مع صابر العلاقة أكبر والتواصل أكثر.

تتّهم زميلتك في البرنامج شيرين بأنها مزاجية، فهل صحيح أنها لا تحضر التدريبات مع الهواة؟

بل أنا أشاهدها دائماً خلال التمارين والبروفات. عادة عندما يكون هناك بروفة، تكون شيرين قبلي أو بعدي. ولذلك، أنا أعتبر أنّ ما يقال عنها ليس دقيقاً.

شيرين عبد الوهاب، حاولت جذب مشترك أعجبها صوته إلى فريقها بقولها له: «فريق عاصي هو الذي كسب في الموسم الأول، والمنطق يقول إنه لا يعقل أن يفوز في الموسم الثاني أيضاً»، فهل تتوقّع ألا يفوز فريقك في الموسم الحالي؟

من الطبيعي أن تقول شيرين هذا الكلام لكي تفوز بالمشترك وتقنعه بالانضمام إلى فريقها. ولكن لو تحدّثنا بشكل جدّي، فإن المشترك الذي سوف يفوز في البرنامج هو من يملك الصوت الأفضل، و«الشطارة هيّ أنك تقدري تخطفي» وأن تقنعي الصوت الأفضل بالانضمام إلى فريقك. أنا لا أفوز معتمداً على «شطارتي» فقط، مع أنها مطلوبة لاختيار أغنية جميلة للمشترك ومنعه من خلال خبرتي من غناء لون معيّن لأنه لا يناسبه، كما منعه من أداء أغنية لا تليق بصوته أو العمل على تحسين «ركوزية» الصوت مع المدرّب الذي يتعاون معي عندما نجد أن هناك رجفة فيه، وحثّه على الغناء بإحساس أكبر عندما نشعر أنه مفقود في غنائه، وتصحيح مخارج الحروف عندما لا تكون سليمة. والصوت الأجمل هو الذي يفوز لأن اسم البرنامج هو «الصوت وبس». وإذا كان أفضل صوت في فريقي في الموسم الثاني من البرنامج، فلا مانع من فوزي. وإذا لم يكن معي فمن المؤكّد أن غيري هو الذي سوف يفوز، ولكنني أظن أن أفضل صوت هو معي.

ابنتي ماريتا والغناء

بصراحة هل أنت مع أو ضد غناء ابنتك ماريتا، لأن من يتابع ما تقوله في هذا الإطار يشعر أنك تشجّعها من ناحية ولا تريد ذلك من ناحية أخرى؟

ماريتا شاركت في حفل one lebanon، وهو يحكي عن وحدة اللبنانيين. وفي العام الماضي، غنّت في مسرح المدينة. اللون الغنائي الذي تقدّمه ماريتا ليس تجارياً وأنا أشجّعها عليه، ولكن يهمّني بالدرجة الأولى أن تنهي تخصّصها الجامعي ومن ثم يمكنها أن تختار طريقهـــا بنفسها لأن القرار يعود لها وحدها في التوجّه نحو المجال الذي تحبه، وأنا أثق بـ ماريتا وباختياراتها.

ولكن من حيث المبدأ، أنت مع أو ضد أن تصبح مطربة؟

حالياً أنا ضد دخولها المعترك الفني وخصوصاً في هذا الزمن الذي نعيشه، وإذا فكّرت ماريتا في يوم من الأيام بدخول المجال، فيجب أن تفعل ذلك عن قناعة وخبرة. حالياً، ماريتا لا تزال طالبة في مرحلة الدراسة والغناء هو مجرّد هواية بالنسبة إليها

لا أشكّل ثنائياً مع هيفاء

هل تعتبر أنك وهيفاء تشكّلان ثنائياً في الحفلات؟

كلا، ولا أشكّل ثنائياً مع أحد. هناك دائماً من يغنّي معي في حفلاتي ويكون النجاح حليفنا. وقد أحييت حفلات عدّة مع هيفاء وهبي ومع غيرها كـ نجوى كرم ونانسي عجرم. أنا لا أشكّل ثنائياً مع هيفاء وصودف غناؤنا في حفلة رأس السنة لعامين متتاليين. أنا لا أحبّ هذه الصبغة أو أن يقال نجح الحفل لأن هيفاء معي لأنني يمكن أن أنجح أيضاً مع نجوى كما مع نانسي. أنا أحترم الجميع وأحبهنّ ولا أقلّل من أهميّة أحد، لكنني ضد فكرة أن يقال إن حفلتي نجحت لأن اسماً معيّناً شاركني في إحيائها

ما موقفك من التسجيلات الجنسية التي تمّت إثارتها في أحد البرامج التلفزيونية حيث تمّ حشر اسمك واسم رامي عياش، افتراءً، لجذب المشاهدين؟

صدّقيني، أنا لم أشاهد الحلقة ولا أحب التعليق على الموضوع. الناس يعرفون من يكون عاصي الحلاني

تابعوا المقابلة كاملة في العدد الجديد من "سيدتي".

