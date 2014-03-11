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نجمات بملابس فاضحة على السجادة الحمراء

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نجمات بملابس فاضحة على السجادة الحمراء نجمات بملابس فاضحة على السجادة الحمراء

أثبتت المرأة خلال تاريخ طويل من النضال والنجاح أحقّيتها في قيادة اجتماعية شملت شتى ال...

ربما تكون أجمل اللحظات في حياة الممثل هي لحظة سماع اسمه فوق منبر الأوسكار....

ينتظر النجوم يوم الأحد بقلق وشغف لمعرفة أيّهم قد يحضن جائزة أوسكار على السجّادة الحمر...

أظهرت دراسة حديثة أجريت في هوليوود تمييزاً عنصرياً بحق المرأة، طاول الممثلات العالميا...

على الرغم من تخطّي بعض النجمات العالميات سنّ الـ40، فإنهنّ يُبدين جمالاً وإشراقاً ممي...

دائماً ما ننظر إلى علاقات الحبّ والرومانسية في المسلسلات على أنها أحلام خياليّة نتمنى...

احتفل مشاهير العالم بعيد العشاق كما احتفل كلّ عشاق العالم به؛ فالحبّ يجتاح قلب كلّ إن...

أهم نجوم العالم وأكثرهم شهرةً سلكوا طريق النجاح بخطوات متوازنة ومتماسكة ومدروسة حتى و...

تعتبر الرياضة هواية أساسية تمارسها نجمات العالم للحفاظ على لياقتهن ورشاقتهن البدنية، ...

بعد أن شكّل خبر القرابة الموجودة بين David CameronوAl Murray مفاجأة كبيرة للناس، إثر ...

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