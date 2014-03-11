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العاملون بـ"المصل واللقاح" يطالبون محلب بإسقاط ديون الشركة وتشغيل مصانعها

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العاملون بـ"المصل واللقاح" يطالبون محلب بإسقاط ديون الشركة وتشغيل مصانعها العاملون بـ"المصل واللقاح" يطالبون محلب بإسقاط ديون الشركة وتشغيل مصانعها

نظم العاملون بشركتى خدمات نقل الدم والشركة المصرية للأمصال واللقاحات، التابعتين للشركة المصرية للمستحضرات الحيوية واللقاحات "المصل واللقاح فاكسيرا"، وقفة أمام مقر الشركة، صباح اليوم الثلاثاء، لمطالبة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بإسقاط ديون الشركة لدى بنك الاستثمار ، والتى بلغت حتى الآن 497 مليون جنيه، كذلك دعم الشركة وإعادة تشغيل مصانعها المتوقفة، على رأسها مصنع مشتقات الدم.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى المحمدى، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، أن العاملين بالشركة لا يطالبون بأى مطالب فئوية كتطبيق الحد الأدنى والحوافز، وإنما يطالبون بإنقاذ تلك الهيئة التى فى طريقها للانهيار والدولة تقف دون دعمها، على الرغم من أن عمل الهيئة متعلق بشكل رئيسى بالأمن القومى.

وطالب المحمدى رئيس الوزراء بالحضور إلى الشركة، للاستماع إلى مطالب العاملين بها، كما حدث مع عمال غزل المحلة، وذلك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بشركة فاكسيرا، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتمع بعدد من الشركات القابضة لإعادة هيكلتها وضخ تمويل بها ماعدا المصل واللقاح، على الرغم من أنها متعلقة بشكل مباشر بالأمن القومى، لأن توقف إنتاج مشتقات الدم والطعوم يهدد بكارثة قومية، فعلى سبيل المثال لا يجد مريض الهيموفيليا عقار الفاكتور بسبب توقف عمل مصنع مشتقات الدم، مما قد يؤدى إلى الوفاة، مطالبا بإسقاط ديون الشركة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وحمل العاملون أثناء وقفتهم لافتات كتب عليها "مرضى الهيموفيليا ينزفون لعدم وجود مشقات الدم، ممكن متلاقيش تطعيم لأولادك، فاكسيرا أمن قومى".

كما أرسل العاملون بالشركة خطاب للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يطالبونه بإسقاط ديون الشركة وتشغيل المصانع المتوقفة، وضمها لمجلس الوزراء.

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