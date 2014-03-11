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جامعة الزقازيق: التعامل مع الخروج عن السلمية بحزم

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جامعة الزقازيق: التعامل مع الخروج عن السلمية بحزم جامعة الزقازيق: التعامل مع الخروج عن السلمية بحزم

انتظمت الدراسة بكليات ومعاهد جامعة الزقازيق، لليوم الثالث على التوالى دون أى محاولات تعطيل أو تعكير صفو سير اليوم الدراسى.

وأكد الدكتور أشرف الشيحى القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن حرية الرأى مكفولة للجميع، لكنه فى حال الخروج عن التعبير السلمى ومحاولة التخريب واستهداف المنشآت سيتم استدعاء قوات الأمن، لافتا إلى أن الجامعة مستعدة للتعامل مع المظاهرات الطلابية غير السلمية، موضحا أن من يشارك فى المظاهرات أعداد محدودة من الطلاب ويسهل التعامل معهم.

وأشار إلى أن هناك تعليمات لإدارة الأمن والعمداء بضرورة التواصل مع الطلاب والتأكيد عليهم الالتزام بالعملية التعليمية، وحضور المحاضرات والتصدى لأى شكل من أشكال الإخلال بالنظام.

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