بالصور.. وزير الزراعة يتفقد مشروع التغذية المدرسية بدمنهور

قام منذ قليل الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيارة مدينة دمنهور بالبحيرة، لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية ومنها مصنع التغذية المدرسية، وعدد من المصانع الاستثمارية الخاصة.

ومن المنتظر أن يقود وزير الزراعة حملة مكبرة لإزالة التعديات الزراعية الواقعة على طريق "دمنهور - أبو حمص – كفر الدوار"، بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ويرافق الوزير خلال الزيارة محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، والمهندسة نادية عبده، نائب المحافظ المهندسة أحلام السيد السكرتير العام.