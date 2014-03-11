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ضبط مواطن بحوزته 600 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالوادي الجديد

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ضبط مواطن بحوزته 600 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالوادي الجديد ضبط مواطن بحوزته 600 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالوادي الجديد

اللواء محمد سمير مدير أمن الوادى الجديد

تلقى اللواء محمد سمير مدير امن الوادى الجديد بلاغا من مباحث  بمديرية التموين بالوادى الجديد  بضبط ا.م  مقيم بالخارجة وبحوزته  600لتر سولار وقال  محمد اسماعيل مدير ادارة التجارة الداخلية بمديرية تموين الوادى الجديد ان  معلومات  وردت لمباحث التموين وعلى الفور تحركت قوة من مباحث قسم شرطة الخارجة ومباحث التموين ومديرية تموين الوادى الجديد وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من السولار قبل بيعها فى السوق السوداء وتم تحرير المحضر 1296 جنح قسم شرطة الخارجة لسنه 2014 وتم احالته للنيابة لمباشرة التحقيقش.

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