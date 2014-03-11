يدخل فريقا أتليتكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي في مواجهة قوية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مباراة يراها البعض شبه محسومة لأصحاب الأرض.

ينتظر أتليتكو مدريد الذي تغلب ذهابا بهدف نظيف على ميلان في ملعبه سان سيرو سجله دييجو كوستا حسم تأهله رسميا يوم الثلاثاء لدور الثمانية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 ملامح من مباراة أتليتكو مدريد وميلان في إياب دور الـ16.

- ميلان يمتلك سجلا ضعيفا للغاية أمام الأندية الإسبانية مؤخرا إذ فاز بمواجهة وحيدة فقط من آخر 14 مباراة كان على حساب برشلونة الموسم الماضي في نفس الدور بهدفين نظيفين قبل أن يفوز برشلونة إيابا برباعية نظيفة.

- فشل ميلان في الفوز بآخر 4 مواجهات أمام الأندية الإسبانية في المراحل الإقصائية.

- أتليتكو مدريد لم يهزم هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا كما نجح في التسجيل بجميع مبارياته على ملعبه.

- بالوتيلي الذي يعول عليه ميلان كثيرا في الهجوم لم يسجل ولا هدف في المراحل الإقصائية بدوري أبطال أوروبا من قبل.

- آخر 5 مواسم لم يستطع ميلان تخطي دور الـ16 سوى مرة وحيدة بعد أن تجاوز أرسنال 4-3 بمجموع المباراتين.