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الاتحاد الأسيوي يغرم الجزيرة الإماراتي 10 ألاف دولار قبل لقاء الشباب

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الاتحاد الأسيوي يغرم الجزيرة الإماراتي 10 ألاف دولار قبل لقاء الشباب الاتحاد الأسيوي يغرم الجزيرة الإماراتي 10 ألاف دولار قبل لقاء الشباب

أشارت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أن الاتحاد الأسيوي بصدد فرض غرامة مالية قدرها 10 ألاف دولار على الجزيرة الإماراتي بسبب عدم حضور لاعبين للمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشباب السعودي في دوري أبطال أسيا.

وتنص لوائح البطولة على حضور المدير الفني بجانب أحد لاعبيه، ولكن والتر زينجا المدير الفني للجزيرة برر ذلك بأن موعد المؤتمر يأتي توقيته مخالف للبرنامج التدريبي للاعبين.

وبحسب صحيفة (الجزيرة) فإن المؤتمر الذي عقد يوم الأثنين لم يشهد حضور أيا من لاعبي ممثل الإمارات وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الأسيوي.

وينتظر أن يتم توقيع غرامة على الجزيرة قدرها 10 ألاف دولار وفقا للوائح.

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