أوشام الأطفال الآمنة... تعرفي إلى فوائدها!

قد نكون تعودنا على رؤية الوشم على أجسام البالغين أو حتى المراهقين إلا أننا في الأغلب سنشعر بالغرابة أو بالاستهجان في حال شاهدناها على أذرع الأطفال الصغار!. إلا أن هذا لم يكن واقع الأمر في حالة الأميركية "ميشيل ويلش" وهي الأم لثلاثة أطفال، والتي وجدت نفسها بحاجة إلى طريقة أخرى غير كتابة رقم هاتفها بقلم حبر جاف على أذرع أطفالها عند اصطحابهم إلى الحدائق والملاهي وذلك لتسهيل عملية إيجادهم في حال تاهوا وسط الزحام.

لذا فكرت ميشيل باستخدام الأوشام المؤقتة التي غالبا ما تستخدم للهو لحمل كافة المعلومات اللازمة –مثل الاسم وأرقام الهواتف للاتصال في حالات الطوارئ- لمساعدة الأطفال الذين قد يكونون بعيدين عن ناظري الأهل وهي الطريقة، التي أقر كثير من الآباء والأمهات بفائدتها من حيث أن هذه الأوشام تمتاز بثباتها في مختلف الظروف إلى جانب عدم تعرضها للتمزق كما في حالة الأساور البلاستيكية مثلا.

إلا أن استخدام الأوشام المؤقتة والآمنة عند الأطفال قد تجاوز مهمة إعادتهم إلى المنزل ليصل إلى الاستفادة منها في كتابة معلومات أخرى تتعلق بمعاناة الطفل من الحساسية تجاه أغذية محددة أو كونه مصابا بالربو إضافة إلى كتابة المقادير اللازمة التي يتوجب منحها للأطفال في غذاء المدرسة مثلا لضمان حالتهم الصحية.

كما ويمكن الإفادة منها أيضا في حالات الأطفال الذين يعانون من أعراض التوحد أو أولئك من ذوي الاحتياجات الخاصة بجانب الكبار الذين يعانون من مرض الزهايمر ويصعب عليهم تذكر العديد من التفاصيل الأساسية عن حياتهم مثل عنوان سكنهم على سبيل المثال.

وفي الختام، لا داعي للقلق بخصوص كيفية إزالة هذه الأوشام المؤقتة حيث أنها تدوم لفترة 7 أيام كما ويمكن استخدام الكحول أو زيت الأطفال للتخلص منها في أي وقت إضافة إلى أنها مصنعة من مواد آمنة تماما للاستخدام على بشرة وجسم الأطفال.