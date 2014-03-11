كيف تشترين حذاء لطفلك؟

اشتركت المغنية والفنانة Myleen Klass مع شركة startrite للأحذية، للتحذير من مخاطر شراء أحذية لا تناسب مقاس طفلك. فما نسبته 50% من الخبراء يعتقدون أن الأطفال قد يصابون بمشاكل في القدم نتيجة اختيار حذاء سيئ المقاس؛ لأن العظام في قدم الطفل لينة جدًا، فإن كان الحذاء الأول له ضيقًا جدًا فسيسبب التلف للعظام، هذا ما يقوله الخبير Andrew Alderton، لكن شراء حذاء كبير جدًا هو خطأ أيضًا؛ لأن الطفل سيتعثر؛ لذا عندما تكونين مستعدة لأول تسوق لطفلك، اختاري مكانًا يوفر قياس القدم بدقة، واتبعي القواعد التالية:

- قاومي الشراء في وقت غير مناسب

الأطفال الذين لا يزالون يزحفون سواء على أيديهم أو على مؤخراتهم أو يمشون خطوات صغيرة، لا يحتاجون إلى الحذاء، الأفضل هو بقاء الطفل عاري القدمين؛ حتى يتمكن من المشي، يقول Andrew، وإن احتجت لشيء يرتديه في الحضانة، فاختاري Prewalkers، وهي أحذية ناعمة وطرية ولا تؤثر على تشكيل عظام قدم الطفل.

- قومي بالقياس

تأكدي من قيام المسؤول بقياس قدم طفلك جيدًا، وإن كانت قدم أكبر من الأخرى، فيجب أن يلائم الحذاء القدم الأكبر حجمًا. ينصحك Andrew: عندما يرتدي طفلك الحذاء أن تتحققي من الفراغ حول أصبع القدم، وإن لم يكن هناك حركة عندما تضغطين للأسفل فالحذاء ضيق.

- اشتري الجديد

يقول Andrew إن الأحذية المستخدمة من قبل قد توفر عليك بعض النقود، لكنها قد تؤثر على تطور قدم الطفل. فالمالك الأول يستهلك الحذاء بطريقة معينة تؤثر على كيفية ارتدائه من أي أحد غيره. فمثلاً قد يكون الحذاء مهترئًا من الداخل، تأكدي أن يشرف مختص على كل عملية شراء حذاء.