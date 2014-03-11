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محافظ الإسكندرية : 60 مليون جنيه لمشروع محور المحمودية

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محافظ الإسكندرية : 60 مليون جنيه لمشروع محور المحمودية محافظ الإسكندرية : 60 مليون جنيه لمشروع محور المحمودية

اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية – ارشيفية

وافق محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي ، على تخصيص 60 مليون جنيه لمشروع محور المحمودية ، أحد المحاور المرورية الجديدة بالمحافظة ويسهم في ربط وسط الإسكندرية بشرق وغرب المدينة ، وحل مشكلة التكدس المروري خاصة في فترات الذروة.

وصرح وكيل وزارة النقل و مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية المهندس سيد محمد السيد ، بأن مشروع محور المحمودية سيتم تنفيذه قبل 30 يوليو القادم ، وذلك في إطار خطة الرصف العاجلة بالمحافظة ، بطول عشرة كيلو مترات وعرض 22 مترا في الاتجاهين.

وأضاف بجانبه ، أن المشروع يشمل إنشاء 11 كوبري لمرور للسيارات للربط بين الاتجاهين في المحور الجديد الذي يسهم في الحل الجذري لمشكلة المرور بالإسكندرية بجانب المحاور المرورية الأساسية بالمحافظة والتي تشمل طرق الكورنيش وبورسعيد وأبو قير.

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