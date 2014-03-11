أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 18 من العناصر الإرهابية والإجرامية بشمال سيناء

Google+ Print
ضبط 18 من العناصر الإرهابية والإجرامية بشمال سيناء ضبط 18 من العناصر الإرهابية والإجرامية بشمال سيناء

نجحت عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية، بالقبض على 18 فرد من العناصر الإرهابية والاجرامية، بينهم اثنين من التكفيريين، خلال 72 ساعة الماضية.

وتورط العناصر الثمانية عشر، في الهروب من تنفيذ أحكام، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص ، وحيازة مخدرات، ومشتبه بهم وجارى فحصهم أمنياً.

يأتى ذلك فى إطار مداهمات لبؤر إرهابية وإجرامية بمحافظات [ شمال سيناء - المنيا - الفيوم - الإسماعيلية - بورسعيد - الشرقية - دمياط - الدقهلية.

كما تم ضبط  بندقية آلية، و5 فرد خرطوش، بجانب كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف، وقنبلتين يدويتين، ومفجر مواد لتصنيع العبوات الناسفة، ومسامير، وشرائح الومنيوم - كميات كبيرة من الورق الفضى والألواح البلاستيكية المستخدمة فى تصنيع وتغليف العبوات الناسفة - "40" ماسورة نصف بوصة - ذخائر متنوعة - أسلحة بيضاء ] إلى جانب كميات من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية تزن حوالى 10 طن .

وتم تدمير 6 أنفاق تستخدم لتهريب الأفراد والبضائع لقطاع غزة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا