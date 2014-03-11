ضبط 18 من العناصر الإرهابية والإجرامية بشمال سيناء

نجحت عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية، بالقبض على 18 فرد من العناصر الإرهابية والاجرامية، بينهم اثنين من التكفيريين، خلال 72 ساعة الماضية.

وتورط العناصر الثمانية عشر، في الهروب من تنفيذ أحكام، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص ، وحيازة مخدرات، ومشتبه بهم وجارى فحصهم أمنياً.

يأتى ذلك فى إطار مداهمات لبؤر إرهابية وإجرامية بمحافظات [ شمال سيناء - المنيا - الفيوم - الإسماعيلية - بورسعيد - الشرقية - دمياط - الدقهلية.

كما تم ضبط بندقية آلية، و5 فرد خرطوش، بجانب كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف، وقنبلتين يدويتين، ومفجر مواد لتصنيع العبوات الناسفة، ومسامير، وشرائح الومنيوم - كميات كبيرة من الورق الفضى والألواح البلاستيكية المستخدمة فى تصنيع وتغليف العبوات الناسفة - "40" ماسورة نصف بوصة - ذخائر متنوعة - أسلحة بيضاء ] إلى جانب كميات من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية تزن حوالى 10 طن .

وتم تدمير 6 أنفاق تستخدم لتهريب الأفراد والبضائع لقطاع غزة .