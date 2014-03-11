الزمالك يعتمد عقد سمير فرج بعد مواجهة التليفونات

قرر كمال درويش رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اعتماد عقد أحمد سمير فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمنضم حديثا للأبيض يوم الخميس المقبل.

وتعاقد الزمالك مع سمير فرج لمدة موسمين ونصف، ويحق له المشاركة في المباريات بعد قيده في صفوف الأبيض.

وقال درويش لموقع الزمالك الرسمي: "عندما يجتمع مجلس الإدارة يوم الخميس سيعتمد عقد سمير فرج".

وأضاف "إجراءات قيد اللاعب تمت وسيتم اعتماد التعاقد في الاجتماع المقبل".

ويستعد الزمالك لمواجهة تليفونات بني سويف في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة يوم الأربعاء، على أن يعتمد المجلس عقد فرج يوم الخميس.

ومن جهة أخرى، يدرس مجلس إدارة الزمالك ما توصلت إليه الشؤون القانونية في التحقيق مع عمر جمال لاعب الفريق واتخاذ القرار بشأنه في الاجتمع المقبل.