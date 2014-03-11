يوسف: أرفض تحويل مباراة بنغازي لمواجهة شخصية مع العشري

القاهرة /أ ش أ/ يرفض محمد يوسف المدير الفنى للأهلى تحويل مباراة أهلي بنغازي في دوري أبطال إفريقيا لمنافسة شخصية بينه وبين طارق العشرى مدرب الفريق الليبي.

ويستضيف بنغازي الذي يقوده المدير الفني السابق لحرس الحدود يوم 23 مارس في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وأوضح يوسف أنها مباراة كرة قدم بين فريقين وهو على المستوى الشخصى والفنى يكن كل الاحترام لطارق العشرى.

وقال مدرب الأهلي أنه يتمنى عودة الاستقرار للرياضة المصرية وقال "إن هذا الاستقرار سيعود بالإيجاب على الأندية".

وأوضح يوسف - فى تصريح لموقع النادى - أن الأهلى تأثر بعدم الاستقرار الفترة الماضية بسبب عدم معرفة الملاعب وعدم الحصول على الموافقات الأمنية إلا قبل موعد المباريات بساعات، مما يشتت تركيز الجهاز الفنى واللاعبين.