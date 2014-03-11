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مدرب المنيا: كنا في أمس الحاجة للفوز على الحدود

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مدرب المنيا: كنا في أمس الحاجة للفوز على الحدود مدرب المنيا: كنا في أمس الحاجة للفوز على الحدود

القاهرة / أ ش أ / أعرب ياسر عبد الوهاب، المدير الفنى لفريق المنيا، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالأسبوع 11 لبطولة الدورى الممتاز.

وقال عبد الوهاب فى تصريحات للصحفيين: "كنا فى أمس الحاجة لتحقيق الفوز لتحسين مركز الفريق والهروب من سلسة الهزائم والمستمرة".

وأوضح "فنحن نقدم أداء جيدا، ولكن قلة الخبرة لبعض اللاعبين هى السبب فى النتائج، ولكن الفوز الكبير على فريق بقدر الحرس يؤكد أن المنيا فريق كبير".

وحقق المنيا فوزين فقط طوال مسابقة الدوري، كانا على حساب حرس الحدود.

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