جمارك المطار تحبط محاولة تهريب أدوية تثبيت الحمل داخل علب "سجائر"

أحبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الأدوية الخاصة بتثبيت الحمل داخل علب "سجائر" لدى وصولها القاهرة قادمة من اليونان.

وقال مصدر بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الراكبة اشتبه عمر سعد مدير الجمرك فى الراكبة، وبفتح حقائبها عثر على قاروصة سجائر مغلقة وبفتحها تبين وجود "175 أمبول" لتثبيت الحمل داخل علب السجائر المغلفة بتغليف المصنع.

وأمر أحمد حسن عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار باحتجاز المضبوطات بوديعة الجمرك، وتحرير محضر للراكبة التى أبدت رغبتها للتصالح وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة عليها مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضدها.