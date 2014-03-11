بالصور .. ضبط 6648 قرص منشط جنسي داخل 3 محلات لبيع منتجات سيوة بمطروح

تمكنت حملة لمباحث التموين برئاسة تنفيذاً للخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائي تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطارا من المقدم إسلام عمارة رئيس مباحث التموين بضبط 6648 قرص منشط جنسي مجهول المصدر داخل 3 محلات منتجات سيوة البيئة بشارع شكري القوتلي بوسط مدينة مرسى مطروح .

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمديرية والقوة المرافقة من ضبط إبراهيم ف . ح .ع ( 23 سنة ) يعمل بمحل جنة سيوه لمنتجات سيوة بشارع شكري القوتلي وذلك لعرض وبيع سلعة مجهولة المصدر عبارة عن 41 عبوه بإجمالي 178 قرص منشط جنسي غير مرخصة من وزارة الصحة للاتجار فيها داخل المحل تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 لسنة 2014 أحوال التموين .

وتم ضبط أحمد ع . ه . ر ( 26 سنة ) يعمل بمحل الجبل الأخضر لمنتجات سيوة بشارع شكري القوتلي وذلك لعرض وبيع سلعة مجهولة المصدر عبارة عن 238 عبوه بإجمالي 1072 قرص منشط جنسي وغير مرخص من وزارة الصحة للاتجار فيها داخل المحل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 لسنة 2014 أحوال التموين.

كما تم ضبط أحمد أ . ع .ع ( 23 سنة ) صاحب محل لبيع منتجات سيوه بشارع شكري القوتلي بمدينة مرسى مطروح وذلك لعرض وبيع سلعة مجهولة المصدر عبارة عن 611 عبوه بإجمالي 5398 قرص منشط جنسي غير مرخصة من وزارة الصحة للاتجار فيها داخل المحل تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4 لسنة 2014 أحوال التموين .