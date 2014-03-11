100 كم السرعة بين جسري أم النار والمقطع

كشف العميد حسين الحارثي، مدير المرور، أنه تم أخيراً خفض السرعة على الطريق الممتد من جسر أم النار إلى جسر المقطع بأبوظبي من 120 إلى 100.

وأكد الحارثي أن تحديد السرعات على الطرق وتعديلها في دراسة مستمرة من قبل إدارات المرور والجهات المعنية، بهدف الحد من الحوادث التي تقع على تلك الطرق بسبب السرعة.

وناشد الحارثي السائقين الالتزام بالسرعات القانونية، ومتابعة التعديلات التي تجريها المديرية على السرعات في بعض الطرق الداخلية والخارجية، والالتفات للإرشادات التي تضعها على الطرق للتنويه بتغير السرعات.

وقال إن السرعة تعتبر عاملاً مشتركاً في معظم الحوادث المرورية، لما تخلفه من وفيات وإصابات، وهي من العوامل الرئيسة لوقوع الحوادث، لذلك فإن المديرية تحرص باستمرار على دراسة حالة الطرق الأكثر خطورة، وتعديل السرعات على تلك الطرق، بهدف خفض نسب الحوادث والوفيات والإصابات الناجمة عنها.