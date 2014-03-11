اليوم"شنايدر إلكتريك" تنظم مؤتمرا لاستعراض أحدث الحلول فى مجال الطاقة

تنظم اليوم شركة شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية المتخصصة فى مجال إدارة الطاقة معرضا ومؤتمرا Experience Efficiency 2014 الذى تنظمه لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستعراض أحدث الحلول الذكية التى تقدمها فى مجالات إدارة الطاقة والبنية التحتية والعمليات الصناعية وأنظمة التحكم فى المبانى ومراكز البيانات والشبكات والتطبيقات السكنية تحت سقف واحد.

يشارك فى المؤتمر نخبة من الخبراء المحليين والدوليين والمسئولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلو قطاع الأعمال والصناعة والمؤسسات الأكاديمية المختلفة، كما يضم المؤتمر 10 جلسات لمناقشة أحدث المستجدات فى مجال الطاقة والتحديات التى تواجهها مع عرض لأحدث الحلول المبتكرة لتخطيها.