أنور عبد الله يلتقي ماجد المهندس في "يا أمي"

كشف الملحّن القدير أنور عبد الله عن تعاونه الأول مع الفنان ماجد المهندس من خلال أغنية ستطرح قريباً بمناسبة "عيد الأم"، بعنوان "يا أمي"، من كلمات الدكتور عيسى العميري ومن ألحان أنور عبد الله.

وقال الملحن المخضرم إنّ الأغنية هي الأولى للشاعر العميري، حيث تمّ عرض فكرة العمل على المهندس، الذي رحّب بها، وأبدى حماسه للعمل، مشيراً إلى أنّ تسجيل الأغنية سيتمّ في القاهرة، تحت إشراف المايسترو الكويتي محسن، على أن يتمّ تركيب الصوت في تركيا.

وفي ما يخصّ إمكان تصوير فيديو كليب للأغنية، قال الملحن عبد الله: "لم يُحسم هذا الأمر بعد، وعلى الأرجح أنّ الأغنية ستطرح كصوت فقط. ولاشكّ في أنّ فكرة تصويرها تُضيف إلى العمل، لافتاً إلى طرح الأغنية يوم 21 مارس الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم والأسرة.

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