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إخلاء سبيل 8من الإخوان بكفالة 5 ألاف جنيه لكل منهم والقاء القبض على7 آخرين‎

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إخلاء سبيل 8من الإخوان بكفالة 5 ألاف جنيه لكل منهم والقاء القبض على7 آخرين‎ إخلاء سبيل 8من الإخوان بكفالة 5 ألاف جنيه لكل منهم والقاء القبض على7 آخرين‎

أرشيفية

قررت النيابة الكلية بكفر الشيخ اخلاء سبيل 8 من تنظيم الإخوان بكفر الشيخ بكفالة قدرها 5 ألاف جنيه لكل منهم وهم ” محمد أحمد أبو حليمه – صابر محمد رزق عياد – زين العابدين الرفاعي – محمد السيد أبو النجا – حمدي عبدالسلام أبو المكارم – أحمد حسن أبو المكارم – نصر الدين أحمد السيد الجويني – ياسر بسيوني مبروك العقدة “.

وكانت قوات الأمن القت القبض عليهم وتوجهت لهم عدد من التهم منها الإنتماء لجماعة الإخوان .

وعلى جانب أخر تمكنت قوات أمن كفر الشيخ ضبط 7 من جماعة الإخوان بكفر الشيخ صجر بحقهم امر ضبط واحضار وهم فتحي يوسف القزاز وعماد أبو طالب النجار وصبري فتحي مرغني ومحمد محمد حسن ونبيل بدجير علي وإسماعيل فتحي والغباشي الشرنوبي

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